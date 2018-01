Mehrere Bahnstrecken wegen Schnee und Lawinengefahr unterbrochen

Viel Schnee und Lawinengefahr behindern in der Schweiz den Verkehr auf Strassen und Schienen. (Symbolbild) © KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Wer am Sonntag in die Berge fahren will, muss sich mit Geduld wappnen und Umwege in Kauf nehmen: Mehrere Bahnstrecken sind wegen Schneefällen oder Lawinengefahr unterbrochen, und nicht überall fahren Ersatzbusse. Auch einige Strassen sind unterbrochen.