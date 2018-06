Mehrere betrunkene Autofahrer gestoppt

Die Kantonspolizei Thurgau kontrollierte in Amriswil kurz nach 1:30 Uhr an der Weinfelderstrasse einen Autofahrer, der durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der 42-jährige Türke trotz Entzug des Führerausweises am Steuer sass. Zudem stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch fest. Die Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0,87 mg/l (entspricht ca. 1,8 Promille im Blut).

In Affeltrangen kontrollierte die Kantonspolizei Thurgau einen 34-jährigen Lenker. Die Atemalkoholprobe ergab einen Wert von 0,85 mg/l (entspricht ca. 1,8 Promille im Blut). Der Schweizer muss seinen Führerausweis abgeben.

Ein weiterer Autofahrer wurde um 3:20 Uhr in Oberwangen kontrolliert. Die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau beurteilten ihn als nicht fahrfähig. Die Staatsanwaltschaft Frauenfeld ordnete eine Blut- und Urinprobe an. Der Führerausweis des 44-jährigen Schweizers wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.

(red./KapoTG)