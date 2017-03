Feministinnen bei Protestaktion in Moskau festgenommen

"Eine Frau als Präsidentin" fordert diese Frau mit ihrem Plakat in Moskau. © KEYSTONE/AP/ALEXEI ABANIN

In Moskau sind am Internationalen Frauentag mehrere Feministinnen bei einer Protestaktion am Kreml festgenommen worden. Die Frauen hatten ein Transparent mit der Aufschrift «Männer sind seit 200 Jahren an der Macht, nieder mit ihnen» und Rauchfackeln hochgehalten.