Mehrere Motorradunfälle fordern Verletzte

Am Sonntagnachmittag kurz vor 16 Uhr ist ein 45-jähriger Motorradfahrer in Ennetbühl auf der Schwägalpstrasse gestürzt. Er fuhr talwärts, als er in einer Linkskurve die Herrschaft über sein Motorrad verlor. Er kam rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Weidezaun und stürzte eine Wiesenböschung hinunter. Der 45-Jährige musste mit dem Rettungsdienst mit eher leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Schwarzenbach

Um 16 Uhr am Sonntagnachmittag ist ein 56-jähriger Motorradfahrer auf der Wilerstrasse in Schwarzenbach gestürzt. Er musste vom Rettungsdienst mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Der 56-Jährige fuhr von Uzwil her in Richtung Schwarzenbach. Er überholte mit seinem Motorrad zwei Autos und ein Motorrad. In einer Linkskurve verlor er die Herrschaft über sein Motorrad. Er kam von der Strasse ab und stürzte auf der Wiese. Der Fahrer verletzte sich dabei unbestimmt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.

Balgach

Am Sonntagabend um 19 Uhr ist auf der Hauptstrasse in Balgach ein 60-jähriger Motorradfahrer bei einer Kollision mit einem Lieferwagen leicht verletzt worden.

Der 60-Jährige fuhr mit seinem Motorrad von Altstätten in Richtung Heerbrugg. Zur gleichen Zeit fuhr ein 59-jähriger Lieferwagenfahrer aus einem Parkplatz heraus und bog anschliessend links in die Hauptstrasse ein. Dabei übersah er den korrekt fahrenden Motorradfahrer, woraufhin es zur Kollision kam. Der 60-Jährige zog sich leichtere Verletzungen zu und gab an, bei Bedarf selbständig einen Arzt aufzusuchen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.

(red./KapoSG)