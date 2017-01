Auf dem Flughafen von Fort Lauderdale in Florida hat ein bewaffneter Mann um sich geschossen. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP

Auf dem Flughafen der Stadt Fort Lauderdale in Florida hat ein Mann mehrere Menschen erschossen. Mehrere weitere wurden verletzt. Der Täter sei in Haft, teilte der zuständige Sheriff am Freitag mit. Medien hatten zuvor berichtet, bei dem Vorfall seien drei Menschen getötet worden.