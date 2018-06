Mehrere Tote nach Ausbruch des Feuervulkans in Guatemala

Ascheregen in Guatemala-Stadt: Ein Vulkanausbruch hat den Strassen- und Luftverkehr am Sonntag zum Erliegen gebracht. © KEYSTONE/AP/LUIS SOTO

Nach einem Ausbruch des Feuervulkans in Guatemala sind am Sonntag mehrere Personen getötet und verletzt worden. Mindestens sechs Menschen starben, sagte der Sprecher des Katastrophenschutzes Conred, David de León, in Guatemala-Stadt.