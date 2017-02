Mehrere Unfälle auf vereisten St.Galler Strassen

Am Sonntag, um 03:40 Uhr, ist das Auto einer 29-Jährigen auf der Walenseestrasse in Walenstadt, Höhe Hääl, ins Schleudern geraten. Er prallte in die Leitplanke. Die Unfallursache wird auf nichtbeherrschen des Fahrzeuges bei verreister Fahrbahn zurück geführt. Das Auto wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von 8000 Franken, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Auch in Murg kam es am Sonntag kurz nach Mitternacht zu einem Selbstunfall. Das Auto einer 50-Jährigen geriet auf der Walenseestrasse, Höhe Einmündung Alte Staatsstrasse, ins Schlingern. Als sie das Auto abbremste, geriet es auf der vereisten Fahrbahn ins Schleudern und prallte in die Leitplanke. Das beschädigte Auto wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von 3000 Franken.

Bereits am Samstagmorgen verunfallte ein 23-Jähriger mit seinem Auto auf der Oberdorfstrasse in Zuzwil. Er verlor auf der Fahrt von Wuppenau Richtung Zuzwil auf der vereisten Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto kollidierte dann mit einer Betonmauer. Der verletzte Lenker wurde in ein Spital überführt. Es entstand ein Schaden von 5000 Franken und das Auto musste abgeschleppt werden.

