Offenbar mehrere Tote bei Schiesserei in San Francisco

UPS-Angestellte nach den Schüssen in San Francisco © KEYSTONE/AP ap/ERIC RISBERG

Bei einer Schiesserei in San Francisco sind am Mittwoch offenbar mindestens vier Personen getötet worden, darunter der Täter. Die Schüsse fielen in einem Gebäude des Paketdienstes UPS, wie die Polizei mitteilte.