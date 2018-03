Mehrfamilienhaus in Vollbrand

In der Gemeinde Neckertal brannte am Donnerstag ein Mehrfamilienhaus. © Kapo SG

Am Donnerstagnachmittag ist in einem Mehrfamilienhaus mit angebauter Scheune in Wald-Schönengrund (Gemeinde Neckertal) ein Feuer ausgebrochen. Das Haus erlitt Sachschaden und ist unbewohnbar, es wurde niemand verletzt.