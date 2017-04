Mehrkämpfer Hegi und Yusof auf Kurs

Vor allem Hegi gelang in der ersten von drei Abteilungen ein ausgezeichneter Wettkampf. Der 24-jährige Aargauer kam ohne Schnitzer durch und zeigte an seinen starken Geräten Barren, Reck und Pauschenpferd sehr gute Übungen. Mit 84,297 Punkten gelang ihm ein ausgezeichnetes Mehrkampf-Resultat. Zudem darf sich Hegi am Reck und am Pauschenpferd berechtigte Hoffnungen machen, in die Gerätefinals der Top 8 vom Wochenende einzuziehen.

Auch Yusof zeigte sich mit seiner Vorstellung sehr zufrieden, auch wenn er am Reck einen Sturz zu verzeichnen hatte. Dieses Malheur war ihm zuvor auch im Training widerfahren, was auch durch gesundheitliche Probleme zu begründen ist. Neben einem Kapselriss im kleinen Finger machten sich beim 22-jährigen Zürcher in den vergangenen Tagen Ellbogenprobleme bemerkbar.

Die weiteren Schweizer Teilnehmer werden zum Abschluss der Qualifikation am Mittwochabend im Einsatz stehen. Die besten Chancen auf den Einzug in einzelne Gerätefinals haben Pablo Brägger am Reck, am Barren und am Boden sowie Christian Baumann am Barren und am Pauschenpferd. Taha Serhani (am Reck) und Benjamin Gischard (Sprung) treten nur an einem Gerät an.

(SDA)