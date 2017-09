Der FC St.Gallen hat heute bekannt gegeben, dass er seine Führungsstruktur anpassen wird. Neu soll auf der sportlichen Ebene ein Sportchef eingesetzt werden. Der Nachfolger von Christian Stübi soll dabei dem Trainer wieder vorgesetzt sein. Ausserdem hat der FC St.Gallen bekanntgegeben, dass der CEO der FC St.Gallen Event AG, Pascal Kesseli, das Unternehmen verlässt. Die Trennung erfolge in gegenseitigem Einvernehmen und gelte per sofort.

«Von wegen kein Filz!»

Internetnutzer reagieren auf diese neuen Entwicklungen verärgert. Ein User kritisiert die Führungsebene des FCSG in einem Kommentar: «Filz / Wirtschaftliche Interessen > Kompetenz. Schämt euch.» Ein anderer User fragt sich: Das ist alles zum Wohle des Vereins. Weil das FCO Projekt auf einmal so wichtig ist, obwohl doch vor Monaten ein Abstieg aus der Promotion League noch als Vorteil verkauft werden sollte. Denkt ihr wirklich, dass der Zuschauer so dumm ist und nicht sieht was im Verein abgeht?» Andere Kommentatoren lassen sich zu deutlich emotionaleren Worten hinreissen: «Traurig sowas zu lesen. So ist der Abstieg nur Pflicht. Mein grün-weisses Herz blutet.»

Gewisse Leute sehen hinter jedem Busch ein Problem

Es gibt auch Stimmen, die ihrerseits die Kritik der St.Galler Fans skeptisch beäugen. Ein User schreibt beispielsweise: «Und alle wollen wieder mal wissen was hinter den Kulissen abgeht – ich bin auch überrascht über gewisse Veränderungen – doch typisch Bünzli-St. Galler sehen wieder hinter jedem Busch ein Problem.»

Der User hält dem FC St.Gallen die Stange: «Sportlich gehts grundsätzlich eher aufwärts, nachdem es lange abwärts ging – notabene unter Früh, welcher ewig an Zinnbauer festhielt. Wirtschaftlich ist der Klub nach wie vor so gut aufgestellt wie noch selten in der Klubgeschichte.» Dass ein neuer Präsident auch gewisse Retouchen und Veränderungen anbringen würde, sei klar. Contini liesse auch nicht genau gleich spielen wie Zinnbauer oder Saibene. Jede neue Führungsperson bringe Neues mit. «Wer ein Problem damit habe, kann ja gehen», resümiert der Internetnutzer.

«Da wird einem Angst und Bange!!!»

Im FCSG-Forum geht nach den neuesten Entwicklungen beim FC St.Gallen bereits die Angst um. Zumindest bei einem User: «Langsam wird einem Angst und Bange!!!» Ein anderer Fan fragt sich, was diese Strukturänderung jetzt soll: «Auf einmal braucht es wieder einen Sportchef. Komisch. Ob es wohl eher daran lag, dass man Stübi weghaben wollte und deshalb die Strukturen angepasst hat?» Die Spekulationen im Forum überschlagen sich. Ein User gibt zu bedenken: «Die Umstrukturierung ist grundsätzlich zu begrüssen», doch er sieht bereits weiteres Ungemach im Anmarsch: «Sollte jetzt aber ein Günstling von Blasucci/Otero neuer Sportchef werden, dann wäre es an der Zeit von Fanseite her ein deutliches Zeichen gegen diese verdammte Mafia zu setzen.»

(red)