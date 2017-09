«Meine Zeit ist fast vorbei»

Angela Merkel meinte ihre Redezeit, als sie sagte, ihre Zeit sei vorbei. © KEYSTONE/EPA/Felipe Trueba

Angela Merkel sagte heute am Bundestag in ihrer Rede, ihre Zeit sei fast vorbei. Natürlich meinte die Kanzlerin ihre Redezeit, doch ihre Kollegen fassten dies nicht alle so auf und applaudierten freudig.