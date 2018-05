Meister YB greift in den Abstiegskampf ein

Den ersten Meistertitel seit 32 Jahren haben die Young Boys gehörig gefeiert - gibts nun Punkte für Sion im Abstiegskampf? © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

In seinem ersten Spiel als Meister gastieren die Young Boys am Samstag beim FC Sion. Es ist vielleicht nicht das einzige Mal, dass die Berner in den nächsten Wochen in den Abstiegskampf eingreifen.Sion, Lugano und GC heissen drei der vier verbleibenden Gegner der Young Boys.