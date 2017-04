Erstes offizielles Foto der First Lady Melania Trump, das vom Weissen Haus herausgegeben wurde. © KEYSTONE/AP The White House

Melania Trump, die First Lady der USA, hat nun ein offizielles Porträtfoto. Das Bild, das die US-Regierung am Montag in Washington herausgab, zeigt die 46-Jährige in ihrem neuen Wohnsitz, dem Weissen Haus.Die First Lady hält sich allerdings die meiste Zeit gar nicht dort auf.