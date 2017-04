First Lady Melania Trump bei der Eröffnung des Gartens in einer Kinderklinik in Washington. © KEYSTONE/AP/PABLO MARTINEZ MONSIVAIS

Der amerikanischen First Lady Melania Trump ist jetzt ein Garten in einer Kinderklinik gewidmet. Die Präsidentengattin feierte am Freitag (Ortszeit) mit kleinen Patienten eine Party im Nationalen Kinderspital in Washington.