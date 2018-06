Melania Trump kritisiert Familientrennungen

Die aktuelle First-Lady der USA, Melania Trump, findet die Trennung von Flüchtlingsfamilien bei der illegalen Einreise in die USA nicht in Ordnung. (Archivbild) © KEYSTONE/FR61802 AP/CRAIG RUTTLE

Die First Lady der USA, Melania Trump, hat die Trennung von Familien an der Grenze zwischen den USA und Mexiko kritisiert. Sie monierte aber den harten Kurs der US-Regierung in diesem Zusammenhang nicht.