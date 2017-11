Melanie Payer – Es gibt immer einen Weg

Derzeit steht die Österreicherin im Studio, singt neue Songs ein. Melanie Payer ist die faszinierende neue Schlagerstimme aus Kärnten (Österreich). In Zusammenarbeit mit Produzent Markus Holzer von Homerun-Music wurde Anfang März 2014 ihre erste Single «Was sich liebt, das neckt sich» veröffentlicht, die schnell den Weg in die Radios fand. Mit der zweiten Single «Vielleicht, vielleicht auch nicht» erreichte sie bereits Platz 12 der österreichischen Airplay-Charts und behauptete sich über 20 Wochen lang in den Top 100, die meiste Zeit unter den Top 30. Selbst in Deutschland, Schweiz, Südtirol und den Benelux-Staaten stürmte der Titel die dortigen Hitparaden. Ihr Debut-Album «Einfach Leben» beinhaltet mittlerweile nein Hits, die als Single ausgekoppelt wurden. Inzwischen ist Melanie Payer im gesamten deutschsprachigen Ausland auch live zu erleben. Die Österreicherin weiss, wovon sie in ihren Songs singt. Ihre Themen sind aus dem Leben gegriffen, teilweise sogar selbst erlebt. Das 2. Album erscheint im Frühjahr 2018.

Quelle: Trojer Management