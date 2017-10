Menschen fliehen vor Bränden in kalifornischen Weinregionen

Die Brände im Norden Kaliforniens breiten sich rasch aus. © KEYSTONE/AP/RICH PEDRONCELLI

Schnell um sich greifende Buschbrände im Norden Kaliforniens haben Anwohner in die Flucht getrieben. In den bekannten Weinanbaugebieten um Napa und Sonoma Valley kämpften hunderte Feuerwehrleute gegen die Flammen an.