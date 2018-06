Menschenrechtler untersuchen möglichen Gift-Einsatz in Nicaragua

Die Regierung in Nicaragua soll Pestizide gegen Demonstranten eingesetzt haben. © KEYSTONE/EPA EFE/BIENVENIDO VELASCO BLANCO

Eine Menschenrechtsorganisation in Nicaragua will dem Vorwurf nachgehen, dass gegen Demonstranten giftige Pestizide eingesetzt wurden. Es gebe Berichte, dass die Regierung in mehreren Städten von Flugzeugen aus Pestizide auf die Menschen sprühen liess.