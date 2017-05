Unwürdige Bedingungen bei WM-Stadionbau

FIFA-Chef Gianni Infantino gibt Missstände beim Bau eines WM-Stadions in Russland zu. (Archivbild) © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Die FIFA hat Menschenrechtsverletzungen beim Bau des WM-Stadions in St. Petersburg eingeräumt. FIFA-Chef Gianni Infantino bestätigte in einem Brief, dass einige nordkoreanische Arbeiter unter «oft entsetzlichen» Arbeitsbedingungen in der Arena eingesetzt wurden.