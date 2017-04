Mercedes-Rennen auf der Autobahn?

Ob es sich um ein Rennen handelt, kann die Kantonspolizei St.Gallen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Die Polizei weiss einzig, dass mehrere Personen der Polizei mitteilten, dass ein schwarzer Audi und ein schwarzer Mecedes rasant von Richtung Wald in Zürich via Laupen nach Neuhaus fuhren.

In Neuhaus fuhren sie auf die Autobahn in Richtung Tuggen. Auf der Autobahn fuhren die Autos auf der Überholspur. Der Mercedes wechselte dann auf die Normalspur und überholte rechts. In Tuggen fuhren beide Auto in Richtung Dorfzentrum.

Die Polizei sucht nach Personen, welche die Autos gesehen haben.

(red.)