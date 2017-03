Merkel-Besuch bei Trump verschoben

Journalisten besteigen am Montag in Berlin die Regierungsmaschine nach Washington - kurz darauf wurde der Flug abgesagt. © Keystone/EPA/CLEMENS BILAN

Der Besuch der deutschen Kanzlerin Angela Merkel bei US-Präsident Donald Trump wird von diesem Dienstag auf Freitag verschoben. Grund sei der erwartete Schneesturm an der US-Ostküste, sagte Trump-Sprecher Sean Spicer am Montag in Washington.