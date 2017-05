Merkel empfängt Chinas Ministerpräsidenten in Berlin

Zum Scherzen aufgelegt: Chinas Ministerpräsident Li Keqiang zu Gast bei Bundeskanzlerin Angela Merkel © KEYSTONE/POOL AP/FERDINAND OSTROP

Wenige Wochen vor dem G20-Gipfel in Hamburg stimmen Deutschland und China ihre Positionen ab. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel begrüsste am Mittwochnachmittag den chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang zu zweitägigen Gesprächen in Berlin.