Doch noch ein Handshake: US-Präsident Donald Trump gibt der deutschen Kanzlerin Angela Merkel in Hamburg die ihr noch im Weissen Haus in Washington verweigerte Hand. © KEYSTONE/Pool AP/MATTHIAS SCHRADER

US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel sind am Vorabend des G20-Gipfels in Hamburg zu einer Unterredung zusammengekommen. Merkel begrüsste den Gast aus den USA am Eingang. Anschliessend schüttelten sich beide vor Fotografen die Hände.