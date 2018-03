Merkel setzt auf Zusammenhalt und Aufbruch

Der Islam sei ein Teil von Deutschland, findet Merkel und mahnt in ihrer Regierungserklärung vor dem Bundestag in Berlin zu Zusammenhalt und Aufbruch. © KEYSTONE/EPA/CLEMENS BILAN

Ein stärkerer Zusammenhalt der Gesellschaft und die technologische Erneuerung Deutschlands müssen zentrale Ziele der grossen Koalition bis 2021 sein. Das sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel am Mittwoch in ihrer Regierungserklärung vor dem Bundestag in Berlin.