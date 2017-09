Merkel weist Aufforderung zu zweitem TV-Duell mit Schulz zurück

Das TV-Duell zwischen Merkel und Schulz wurde von vielen Zuschauerinnen und Zuschauern als zu lau kritisiert. Zu einer - hoffentlich spannenderen - zweiten Affiche kommt es jedoch nicht: Merkel will nicht. © KEYSTONE/AP MG RTL D

Die deutsche Kanzlerin will kein zweites TV-Duell gegen Herausforderer Martin Schulz. «Angela Merkel hat gerne an einem TV-Duell teilgenommen», hiess es am Mittwoch aus der CDU-Zentrale in Berlin. «Dieses Format hat sich bewährt. Und dabei belässt sie es.»