Die Union aus CDU und CSU der deutschen Kanzlerin Angela Merkel liegt laut dem wöchentlich erhobenen Sonntagstrend bei den deutschen Wählern auf dem höchsten Stand seit einem Jahr. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA DPA/MICHAEL KAPPELER

In Deutschland ist die Union aus CDU und CSU laut einer Umfrage in der Wählergunst gestiegen. Im aktuellen Sonntagstrend von «Bild am Sonntag» kämen CDU/CSU auf 38 Prozent. Das ist ein Plus von zwei Punkten und der höchste Wert seit einem Jahr.