Merzlikins und Chiesa verhelfen Lugano zum Sieg

Erzielte für Lugano das einzige und entscheidende Tor: Captain Alessandro Chiesa © KEYSTONE/TI-PRESS/DAVIDE AGOSTA

Lugano setzt sich gegen Zug zu Hause 1:0 durch und schliesst mit dem dritten Sieg in Serie punktemässig zu den zweitplatzierten Zentralschweizern auf.Am Vortag hatten sich beide Teams in Torlaune präsentiert. Lugano gewann in Lausanne 6:3, Zug bezwang Ambri-Piotta zu Hause 7:3.