Messer-Engel als Protest gegen Gewalttaten

Der Kopf des acht Meter hohen, aus Messern gefertigten "Knife Angel" des Künstlers Alfie Bradley. (Handout) © Pressebild

Eine acht Meter hohe Engel-Skulptur aus etwa 100’000 Messern ist in Grossbritannien so gut wie fertiggestellt. Das Kunstwerk «Knife Angel» soll an die Opfer von Messer-Attacken erinnern. Die Stichwaffen waren abgegeben oder von der Polizei beschlagnahmt worden.