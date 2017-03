Mit göttlicher Hilfe? Lionel Messi hat zum achten Mal in Folge in einer Saison mehr als 40 Tore erzielt © KEYSTONE/AP/MANU FERNANDEZ

Mit dem Doppelpack am Sonntag beim 4:2-Heimsieg des FC Barcelona gegen Valencia erzielt der argentinische Superstar Lionel Messi in der achten Saison in Folge mehr als 40 Tore in allen Wettbewerben.