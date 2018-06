Metall Zug baut rund 100 Stellen ab

Neuer Abbau von Metall Zug bei der Tochter Belimed: Nach der Schliessung des Werks im luzernischen Ballwil werden nun im deutschen Mühldorf rund 100 Stellen abgebaut. (Archivbild vom einstigen Werk im Ballwil) © KEYSTONE/SIGI TISCHLER

Die Metall-Zug-Gruppe gliedert ein Sorgenkind in eine separate Sparte aus und will diese umfassend restrukturieren. Konkret wird das Life-Science-Geschäft der Tochter Belimed per Anfang 2019 zu einem eigenen neuen Geschäftsbereich.