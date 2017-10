«#Metoo»-Protestmärsche in mehreren französischen Städten

"#MeToo" (Ich auch): In mehreren französischen Grossstädten wie Marseille gingen am Sonntag vorwiegend Frauen auf die Strasse, um gegen sexuellen Missbrauch zu demonstrieren. © KEYSTONE/AP/CLAUDE PARIS

In Frankreich hat die «#MeToo»-Kampagne gegen sexuellen Missbrauch den Sprung aus dem Internet auf die Strasse gemacht. In Paris gingen am Sonntag tausende zumeist weibliche Demonstranten auf die Strasse, um gegen sexuelle Übergriffe zu protestieren.