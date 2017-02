Mexikaner bilden «menschliche Mauer» gegen Trumps Grenzpläne

Hunderte Mexikanerinnen und Mexikaner bildeten in Ciudad Juárez an der Grenze zu den USA eine Menschenkette. Sie protestierten damit gegen die von US-Präsident Donald Trump geplante Grenzmauer. © KEYSTONE/AP/CHRISTIAN TORRES

Mit einer Menschenkette an der US-Grenze haben Hunderte Mexikaner gegen die Mauerpläne von US-Präsident Donald Trump protestiert. In der Stadt Ciudad Juárez bildeten am Freitag rund 1500 Schüler, Studenten und Politiker eine «menschliche Mauer» am Ufer des Rio Grande.