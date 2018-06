Ein Mexikaner pfeift Schweiz gegen Brasilien © KEYSTONE/AP/HASSAN AMMAR

Der Mexikaner Cesar Ramirez pfeift den ersten WM-Auftritt der Schweizer Nationalmannschaft in Russland am Sonntagabend gegen Brasilien.Der 34-Jährige steht in Rostow-am-Don erstmals bei einer WM im Einsatz.