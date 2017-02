Mexikaner wollen «menschliche Mauer» an der US-Grenze bilden

Protest gegen Deportation aus den USA: Gegen den geplanten Mauerbau an der Grenze ist in Mexiko eine Menschenkette geplant. © KEYSTONE/AP/DAVID ZALUBOWSKI

Mit einer Menschenkette an der Grenze zu den USA wollen Mexikaner gegen die Mauerpläne von US-Präsident Donald Trump protestieren. In den Grenzstädten Tijuana und Ciudad Juárez sollen am Freitag so viele Menschen wie möglich eine «menschliche Mauer» bilden.