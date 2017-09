Mexiko qualifiziert sich für WM in Russland

Der 22-Jährige traf in der 53. Minute im Azteken-Stadion von Mexiko-City per Kopfball für die Gastgeber.

«Das Ticket jetzt schon auf sicher zu haben, gibt uns etwas Ruhe. Jetzt können wir Zeit mit der Familie geniessen und ausruhen. Danach geht es wieder an die Arbeit», sagte Mexikos deutschstämmiger Mittelfeldspieler Jürgen Damm.

Mexiko löste das Ticket für die WM in der CONCACAF-Zone bereits in der viertletzten Runde. Am Dienstag spielen die noch ungeschlagenen Mexikaner auswärts gegen den Gruppenzweiten Costa Rica das nächste Pflichtspiel. Vor Mexiko schafften Russland (als Gastgeber), Brasilien, Iran und Japan die WM-Qualifikation.

Derweil Mexiko jubeln durfte, bangen die USA um die Teilnahme in Russland. Die Amerikaner verloren das Heimspiel gegen Costa Rica mit 0:2. Mexiko (17 Punkte) und Costa Rica (14) führen die Tabelle souverän an. Die USA (8 Punkte), die zuletzt achtmal hintereinander an der WM-Endrunde teilnahmen, duellieren sich mit Honduras (8) und Panama (7) um Platz 3. Nur die ersten drei Teams qualifizieren sich automatisch für die WM 2018.

(SDA)