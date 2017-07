Mexiko verliert gegen Portugal in der Verlängerung

Leitete die Wende ein: Real Madrids Verteidiger Pepe glich in der 91. Minute für Portugal aus © KEYSTONE/EPA LUSA/MARIO CRUZ

Portugal sichert sich am Confederations Cup in Russland in extremis den 3. Platz. Pepe gleicht in der Nachspielzeit aus, Adrien Silva trifft in der Verlängerung mit einem Handspenalty zum 2:1.