Mexikos Mordzahlen auf historischem Hoch

In Mexiko-Stadt ausgestellte Bilder von einigen im Drogenkrieg getöteten Frauen und Männer (Archiv) © KEYSTONE/AP/REBECCA BLACKWELL

Angesichts interner Verteilungskämpfe zwischen den Drogenkartellen eskaliert die Gewalt in Mexiko. Im Mai wurden in Mexiko 2186 Personen getötet, also im Durchschnitt täglich 70 Personen. Das ist der höchste Wert seit Beginn der systematischen Erhebung vor 20 Jahren.