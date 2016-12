Mexikos Präsident besucht Opfer der Explosion auf Feuerwerkmarkt

Der Feuerwerks-Markt San Pablito im mexikanischen Tultepec soll nach dem Unglück wieder aufgebaut werden. © KEYSTONE/AP/CHRISTIAN PALMA

Nach der schweren Explosion auf einem Markt für Pyrotechnik in Mexiko mit zahlreichen Toten hat Präsident Enrique Peña Nieto einige Opfer des Unglücks besucht. Am Donnerstag sprach der Staatschef in einem Spital in Zumpango mit einer verletzten Person und Angehörigen.