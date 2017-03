Meyer Burger stellt Produktion von Diamantdraht in den USA ein

Aus für die eigene Drahtproduktion für Diamantdraht bei Meyer Burger: Die Geschäftseinheit schaffte es nicht, profitabel zu werden. © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Der angeschlagene Solarzulieferer Meyer Burger stellt die eigene Produktion von Diamantdraht in seiner Fabrik in den USA ein. 72 Mitarbeitende in Colorado Springs verlieren ihren Arbeitsplatz.