Meyer soll bei SBB Cargo als VR-Präsident ersetzt werden

Soll bei SBB Cargo durch einen externen VR-Präsidenten ersetzt werden: SBB-CEO Andreas Meyer. (Archivbild) © Keystone/ANTHONY ANEX

Die SBB will bei ihrem Tochterunternehmen SBB Cargo Schweiz Andreas Meyer durch einen unabhängigen externen Verwaltungsratspräsidenten ersetzen. Das Unternehmen werde sich «selbstverständlich» an die Vorgaben des Bundesrates halten, teilte die SBB am Sonntag mit.