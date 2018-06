Michael Fischer – Unser Moment

Aussergewöhnlich bodenständig und unkompliziert, ohne aufgesetztes Image, Familienvater und Herzblutmusiker, das ist Michael Fischer. Mit coolen und frischen Sounds sowie seiner facettenreichen Stimme eröffnet er mit 16 tanzbaren Up-Tempo-Nummern und emotionalen Balladen den Musiksommer 2018. Neben bereits bekannten Titeln, wie der jüngsten Single «Mehr als mein Leben» oder der Sommerhymne «Irgendwann», welche bereits den Fernsehgarten auf dem Mainzer Lerchenberg zum Beben brachte, präsentiert MICHAEL FISCHER auf seinem neuen Album «Unser Moment» auch wieder die eine oder andere mit kräftigen Beats gewagte Idee: «Um nirgends stehen zu bleiben, habe ich grösste Freude dabei, neues auszuprobieren und damit Fans und Fachleute zu überraschen.» Polarisierend war Michael Fischer schon immer, doch mit seiner sympathisch-natürlichen Art konnte er letztendlich jeden für sich und seine Musik gewinnen.

Ob auf Mallorca oder im deutschsprachigen Raum, ob im Club, bei Beach-Partys oder bei Open-Airs – wo der leidenschaftliche und mit einer Ausnahmestimme gesegnete Live-Künstler Michael Fischer auf der Bühne steht, reisst er die Menschen mit seiner Performance in ihren Bann.

Auftritt am Seenachtsfest Arbon

Im Rahmen des Seenachtsfest in Arbon tritt Michael Fischer am Samstag, 7. Juli 2018 auf der Radio Melody Bühne auf. Fans und Freunde der Schlagermusik können so sein facettenreiches Repertoire an eigenen Songs, aber auch Coverversionen erleben. Dabei sein lohnt sich – live oder am Radio! Wir übertragen die ganze Liveshow 20 Uhr auf unseren Frequenzen!

Trotz der Bandbreite des Albums, geprägt von Schlager, Pop, internationalen Sounds aus Dance und Deep-House sowie modernen Lyrics, haben alle Titel eins gemeinsam: in jedem einzelnen steckt sehr viel Herzblut von Michael Fischer sowie seine Vorlieben gepaart mit denen seiner Fans. Daher ist «Unser Moment» mehr als nur ein Albumtitel.

Vom «Schlager des Sommers» bis hin zum «Summergirl» – dem Sommer steht mit dem neuen Michael Fischer-Album «Unser Moment» ab 15. Juni 2018 nun nichts mehr im Wege.