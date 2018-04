Michael Gritzner (Ö5) – Sehnsucht spür’n

Der Grundstein für die Gmündner Austropopband, eine der erfolgreichsten und außergewöhnlichsten Austropop-Bands Österreich wurde bereits im Jahr 2000 von Bandleader und Frontmann Michael Gritzner und den – auch heute noch bei Ö5 aktiven – Gründungsmitgliedern Udo Schwarzenbacher und Heimo Staudacher gelegt. Gitarrist Wolfgang Gritzner machte im Jahr 2007 die Formation komplett und trug mit seinem virtuosen Spiel – getreu dem Motto der Formation «Musik ist Klangfreude, Klangerlebnis und Klangraum» – zum mittlerweile etablierten und typischen Ö5-Sound bei. Bei so viel musikalischen Können, hochprofessioneller Bühnenperfomance und bisher noch nie dagewesenen Klangvariationen versteht es sich wie von selbst, dass sich die Titel der Kärntner Formation immer beständiger an die Spitze der heimischen, aber auch ausländischen Playlisten der Radiostationen gespielt haben.

Eine logische Folgeerscheinung, wenn man wochenlang die Airplay-Charts und Hitparaden unangefochten anführt, machte auch vor den sympathischen Kärntner Jungs nicht halt: Die Einladung zu den ersten TV-Sendungen folgten.

Wieviel Kreativität, Liebe zur Musik, Können und Herz in Ö5 und ihrer Musik liegt, dass hört man auch unweigerlich auf dem in Kürze erscheinendem neuen Album, welches nach langer Zeit und unzähligen Hitparaden- und Radioerfolgen obiger Singleproduktionen von den zahlreichen Fans, wie auch von den Medien sehnsüchtig erwartet wird. Die Coming-Up-Single «Sehnsucht spür’n» verspricht einen mehr als sensationellen Start und wahrlich ein gewaltiges und vielseitiges Album.

Ein «unabhängiges» Album wird es auf jeden Fall. Statt sich dem Konzept einer Schallplattenfirma zu fügen und sich von einem geschäftstüchtigen Manager in eine Schublade stecken zu lassen, entscheiden die Jungs von Ö5 selbst über Ihre Karriere und ihre Produktionen. Bandleader und Frontmann Michael Gritzern, ist nicht nur für die unverwechselbare Schmusestimme von Ö5 verantwortlich. In seinem Kopf entstehen die aussergewöhnlichen Texte und Kompositionen, er ist es, der die Arrangements im Studio bis zur Perfektion reifen lässt, den ein oder anderen Regler so oft nachjustiert, bis der gewünschte Ö5-Sound kreirt ist, und auch er ist es, der als Produzent, die Verantwortung für die Produktion trägt und diese «abnimmt». Ö5, einfach eine ehrliche, hochprofessionelle und charmante, äusserst erfolg- und ebenso abwechslungsreiche, wie auch einzigartige, dabei immer auf dem Boden gebliebene Formation. Einfach Attritbute, die man den smarten Jungs aus Oberkärnten sofort nach dem Kennenlernen «abnimmt», und die ihnen den Weg zu noch so manchen grossen Erfolg ebenen werden.

Zeitgleich zum neuen Album, welches am 30.06.2018 erscheint steht auch live ein weiterer Meilenstein in der Karriere von Ö5 auf dem Programm: Das erste eigenen Ö5-Konzert auf der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte und renommierte Burgarena Finkenstein in Kärnten. (Perfect Promotion)

ö5, das sind:

Michael Gritzner: Bandleader, Gesang, Harmonika, Gitarre

Heimo Staudacher: Drums, Percussion

Wolfgang Gritzner: Gitarre

Udo Schwarzenbacher: Gesang, Bass

Thomas Trinkl: Gastmusiker