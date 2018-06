Michael-Jackson-Musical ab 2020 in New York

Bald soll es am New Yorker Broadway ein Musical über das Leben der Musik-Ikone Michael Jackson geben. (Archivbild) © KEYSTONE/AP/RUSTY KENNEDY

Ein Musical über das Leben von Michael Jackson soll im Jahr 2020 an den Broadway kommen. Das kündigten die Produktionsfirma Columbia Live Stage und Jacksons Nachlassverwalter am Dienstag an.Das Drehbuch soll von der New Yorker Dramatikerin und Pulitzer-Preisträgerin Lynn Nottage kommen.