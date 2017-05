Michael Jacksons Tochter Paris will ihr Spielfilm-Debüt geben

Widmet sich der Schauspielerei: Paris Jackson, die Tochter vom King of Pop, ergattert eine Rolle in einem Comedy-Thriller. (Archivbild) © KEYSTONE/AP Invision/RICHARD SHOTWELL

Michael Jacksons Tochter Paris will ihr Spielfilmdebüt geben. Die 19-Jährige werde an der Seite von Charlize Theron und David Oyelowo in einem Comedy-Thriller mitspielen, wie die Branchenportale «Deadline.com» und «Hollywood Reporter» am Dienstag berichteten.