Michael Matt führt in Zagreb nach dem ersten Lauf

Marcel Hirscher gewann die letzten beiden Slaloms in Val d’Isère und in Madonna, derweil der Norweger Henrik Kristoffersen zwar noch auf den ersten Saisonsieg wartet, aber in allen drei bisherigen Slaloms auf dem Podest vertreten war. Doch in Zagreb liegt keiner der beiden meistgenannten Anwärter auf den Sieg zur Halbzeit vorne.

Michael Matt, der Mann aus Flirsch am Arlberg, nahm Hirscher 21 Hundertstel ab, derweil Kristoffersen als Dritter bereits 0,59 Sekunden einbüsste. Der Rest des Feldes, angeführt von Manuel Feller, einem weiteren Österreicher, folgt mit über einer Sekunde und mehr Rückstand. Matt führt erstmals nach einem ersten Lauf. Er visiert in Kroatien seinen zweiten Sieg an. Letzten Winter feierte er in Kranjska Gora Premiere.

Luca Aerni verlor auf der weichen, mit Salz und Wasser behandelten Unterlage in Zagreb 1,38 Sekunden auf die Bestzeit, doch dies reichte dem mit Nummer 14 gestarteten Berner dennoch zum respektablen 6. Zwischenrang. Sollten die ersten drei indes auch im zweiten Lauf durchkommen, wird es für Aerni schwer, wie zuletzt in Madonna das Podium zu erreichen. Dort war er Zweiter geworden. Dank ihm hatte es erstmals seit knapp acht Jahren wieder ein Schweizer aufs Podest geschafft.

Eine starke Fahrt gelang Ramon Zenhäusern. Mit Nummer 24 setzte er sich auf einer bereits nachlassenden Piste auf Platz 10. Der Walliser büsste 1,71 Sekunden ein. Daniel Yule, in dieser Saison schon zweimal Vierter, lief es weniger gut. Der Walliser, unmittelbar vor Aerni gestartet, verlor 2,06 Sekunden auf den führenden Matt. Damit liegt er auf Position 15.

(SDA)