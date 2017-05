Der neue Film solle Trumps «Teflon»-Schild und seine Präsidentschaft auflösen, hiess es. Moore sagte: “Egal, was man ihm (Trump) vorwirft, es funktioniert nicht. Egal, was enthüllt wird, er bleibt standhaft. Fakten, Realität, Köpfchen können ihn nicht besiegen.” Selbst wenn Trump sich selbst eine Verletzung zufüge, stehe er am nächsten Morgen auf, gehe weiter und twittere. «Das alles endet mit diesem Film.»

(SDA)