Moore will Trump in Show aufs Korn nehmen

US-Regisseur Michael Moore will als Protagonist einer Ein-Mann-Broadwayshow Einblick in die "Vereinigten Staaten des Wahnsinns" geben.

Mit einer Ein-Mann-Broadwayshow will US-Filmemacher Michael Moore den Aufstieg von Donald Trump zum Präsidenten auf die grosse Bühne bringen. «Um einen Präsidenten abzusetzen, braucht es eine Broadway-Nummer», teilte das Belasco Theatre in New York am Montag mit.