Michael Stein – Noch mal aus Träumen Leben machen

…und im Gepäck hat der Komponist und Sänger endlich wieder neue und bereits bekannte romantische Lieder, für die es keinen besseren Zeitpunkt der Veröffentlichung geben könnte, als heute in Zeiten globaler Krisen und Verunsicherung, wo Partnerschaft, Familie und Freundschaften ganz hoch im Kurs stehen. So ist seine erste Single-Botschaft «Da ist ein Stern» ein musikalischer Lichtstreif am Horizont, dem das Album «Noch mal aus Träumen Leben machen»

Anfang März zur Jahreszeitenwende folgen wird. Darauf präsentiert er uns wunderbare Balladen („Vielleicht im nächsten Leben“, „Ich und Du“, „Für immer wir“ etc.) aber auch tanzbare Stücke wie den 100%igen Discofox „Doch ich glaub an Wunder“ plus drei Neuaufnahmen seiner großen 80er Hits und eine clubtaugliche Dance-Version seines Album-Trailers «Da ist ein Stern». Ob er mit dieser Mischung richtig liegt? Die Vermutung liegt laut ersten Untersuchungen nahe! Als ehemaliger Ermittler (Tatort: Essen) ist er auf jeden Fall unseren Träumen auf der Spur! Und diese heisse Spur führt ihn sicherlich direkt in die aktuellen Schlager-Hitlisten!