Michael van Gerwen zum zweiten Mal Darts-Weltmeister

Zum zweiten Mal nach 2014 Darts-Weltmeister: der Niederländer Michael van Gerwen © KEYSTONE/EPA/SEAN DEMPSEY

Der niederländische Dartspieler Michael van Gerwen ist zum zweiten Mal nach 2014 Weltmeister. Der 27-Jährige gewinnt den Final der PDC-Weltmeisterschaft in London gegen den Schotten Gary Anderson 7:3.Der Final hielt in der Anfangsphase alles, was er versprochen hatte.